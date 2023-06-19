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لأن الروائح القوية تطغى على رائحة الطعام

مطعم يمنع رواده من وضع العطور

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
مطعم يمنع رواده من وضع العطور
المواطن - فريق التحرير

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طلب مطعم سوشي في لندن، من روّاده عدم وضع العطور قبل الحضور إلى المطعم، معللًا ذلك بأنَّ الروائح القوية قد تطغى على روائح الطعام، وتمنع زوّاره من الاستمتاع برائحة الخل والسمك الزكية في المطعم، ويتسع المطعم المزمع افتتاحه في 1 يوليو المقبل لنحو 13 شخصًا.

تعليمات المطعم

وكتب المطعم لافتة: لضمان أفضل تجربة سوشي لك ولزملائك في العشاء، نطلب منك التفضل بالامتناع عن وضع العطور.

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وأثار الأمر ضجّة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تدعم الأبحاث والتجارب اليومية الرأي القائل بأن الروائح المحيطة مهمة لتجربة تناول الطعام.

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