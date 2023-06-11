مطور ChatGPT: مرعوب من تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية

قال المدير التنفيذي لشركة أوبن إيه آي OpenAI، سام ألتمان، بأنه مرعوب من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ساهم في تطويره.

وقال ألتمان، خلال مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا Times of India، إنه قد بلغ من التوتر مبلغًا جعله يُصاب بالأرق بعد إطلاق روبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي ChatGPT.

OpenAI فعلت شيئًا سيئًا

وقال للصحفيين إنهم في (أوبن إيه آي) OpenAI قد فعلوا شيئًا سيئًا حقًا، وأضاف أنه لا يعتقد بأن إطلاق (شات جي بي تي) شيء سيئ في حد ذاته، ولكن بإطلاق الروبوت قد فات الأوان ولم يعد لديه تأثير كبير فيما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف أنه يشعر بالقلق من أنه سيكون هناك عجلة في إنشاء أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي قد تحتوي على تعقيدات لم يفهمها هو وأقرانه قبل إطلاقها.

وليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها ألتمان تصريحات مثل هذه، فلأشهر، كان يدلي بتصريحات عامة بشأن مخاوفه المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، والمخاوف بشأن المنافسين الذين قد يصنعون خوارزميات شريرة.

انقراض البشرية

ثم قرر التوقيع على خطاب مفتوح يحذر من تسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشرية، وقال في وقت سابق من هذا العام: أعتقد أنه أمر غريب عندما يظن الناس أني غير جاد في قولي إني خائف قليلًا، وأعتقد أنه سيكون من الجنون ألا أشعر بالخوف قليلًا، فأنا أتعاطف مع الأشخاص الذين يشعرون بخوف كبير.

وفي الواقع، كشف ألتمان في السابق أنه يتفاخر بامتلاكه مجموعة من الأسلحة وأقنعة الغاز في حالة وقوع كارثة يقودها الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن ألتمان لم يعترف قط في أي من التصريحات السابقة بأنه لم يكن ينبغي لـ (أوبن إيه آي) OpenAI أن تطلق (شات جي بي تي).