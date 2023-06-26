مطوف يروي ذكريات استقبال أهالي مكة للحجاج في منازلهم

روى المطوف مصطفى شابراويشي ذكريات استقبال أهالي مكة المكرمة للحجاج في منازلهم وانتقال جميع أفراد الأسرة إلى السطح حتى نهاية الحج.

وقال شابراويشي في تصريحات لقناة “الحج”، إنه يبلغ من العمر 72 عامًا، لافتًا إلى أنه منذ عامه الأول وكان في موسم الحج مع والده وضيوف الرحمن.

خدمة أهل مكة للحجاج

وأكد أن أهالي مكة المكرمة كانوا يستقبلون الحجاج بفرح وراحة وانبساط، حيث كانوا يصعدون للسطح حتى نهاية الحج لاستقبال الحجاج في منازلهم وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الوجبات لهم على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه منذ بداية شهر شوال كانوا يقومون بترتيب المنازل للحجاج، فيما تنتقل جميع أفراد الأسرة إلى السطح حتى نهاية الحج.