مطوف يروي ذكريات استقبال أهالي مكة للحجاج في منازلهم الصحة تحذر الحجاج من احتمالية الإصابة بـ الإجهاد الحراري الجوازات: وصول مليون و600 ألف حاج حتى يوم الأحد 4737 ميجا واط من الكهرباء تضيء سماء المشاعر المقدسة كاكو يُنهي اتفاقه مع العين الإماراتي رذاذ الماء يلطف الأجواء في مشعر منى إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل الصحة: لم نرصد أي أمراض معدية بين الحجاج جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم
روى المطوف مصطفى شابراويشي ذكريات استقبال أهالي مكة المكرمة للحجاج في منازلهم وانتقال جميع أفراد الأسرة إلى السطح حتى نهاية الحج.
وقال شابراويشي في تصريحات لقناة “الحج”، إنه يبلغ من العمر 72 عامًا، لافتًا إلى أنه منذ عامه الأول وكان في موسم الحج مع والده وضيوف الرحمن.
وأكد أن أهالي مكة المكرمة كانوا يستقبلون الحجاج بفرح وراحة وانبساط، حيث كانوا يصعدون للسطح حتى نهاية الحج لاستقبال الحجاج في منازلهم وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الوجبات لهم على مدار اليوم.
وأشار إلى أنه منذ بداية شهر شوال كانوا يقومون بترتيب المنازل للحجاج، فيما تنتقل جميع أفراد الأسرة إلى السطح حتى نهاية الحج.
المطوف "مصطفى شابراويشي" يحكي ذكريات استقبال أهالي #مكة_المكرمة للحجاج في منازلهم وانتقال جميع أفراد الأسرة إلى "السطح" حتى نهاية #الحج#العربية_في_الحج
عبر:@Hisham_khayyat pic.twitter.com/mG9y7p2ATf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 26, 2023