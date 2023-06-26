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لحمايتهم من الشمس وإرشادهم بالمناسك

مظلة الباركود.. تقنية توعية رقمية بأيدي الحجاج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
مظلة الباركود.. تقنية توعية رقمية بأيدي الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أوضح مساعد المدير العام للتوعية الرقمية في المسجد الحرام إسماعيل العويبدي، أن مظلة الباركود التوعوية الرقمية تجمع بين حماية الحاج من أشعة الشمس الحارقة وبين توعيته بالمناسك.

وأضاف العويبدي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن الباركود الموجود بالمظلة يعمل من خلال تقنيات خاصة بالحجاج، حيث تم توزيع كميات كبيرة، لافتًا إلى تجاوز أعدادها التي لا زال يتم توزيعها على الحجاج لحمايتهم.

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