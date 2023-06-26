مظلة الباركود.. تقنية توعية رقمية بأيدي الحجاج

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أوضح مساعد المدير العام للتوعية الرقمية في المسجد الحرام إسماعيل العويبدي، أن مظلة الباركود التوعوية الرقمية تجمع بين حماية الحاج من أشعة الشمس الحارقة وبين توعيته بالمناسك.
وأضاف العويبدي خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن الباركود الموجود بالمظلة يعمل من خلال تقنيات خاصة بالحجاج، حيث تم توزيع كميات كبيرة، لافتًا إلى تجاوز أعدادها التي لا زال يتم توزيعها على الحجاج لحمايتهم.
فيديو | مساعد المدير العام للتوعية الرقمية في المسجد الحرام إسماعيل العويبدي: “مظلة الباركود” تقنية رقمية حديثة لحج هذا العام.. تعمل على وقاية الحاج من أشعة الشمس ومعرفة درجة الحرارة عن طريق الباركود الموجود عليها#بسلام_آمنين#برنامج_اليوم pic.twitter.com/flJv3WiTvz
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 26, 2023