مظلة من وزير الصحة لمراسل العربية على صعيد عرفات وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج في خطبة عرفة .. تحذير من الإشاعات والأراجيف وحث على السمع والطاعة لولاة الأمر أطفال الحجيج يرسمون البهجة في مشعر عرفات الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة ابن سعيد في خطبة يوم عرفة: في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقيق المصالح إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات
أهدى وزير الصحة فهد الجلاجل، مظلة لمراسل العربية خشية إصابته بضربات الشمس ، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وإصابة 20 حالة بالإعياء وضربات الشمس.
ولفت الجلاجل في حديثه لـ “العربية” إلى أنه بدأت عمليات التوعية بضربات الشمس بوقت مبكر قبل قدومهم إلى السعودية، حيث تم التأكيد على استخدام المظلات بالإضافة لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية مع زيادة حالات الأسرة المجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة.
وأضاف الجلاجل إلى ارتفاع حالات الإجهاد الحراري إلى 20 حالة من الإعياء والإجهاد وضربات الشمس، متمنيًا عدم زيادتها من خلال التقيد بالتعليمات باستخدام المظلة والابتعاد عن أشعة الشمس والتروية الجيدة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة في مشعر منى ومزدلفة والحرم وسط انتشار لكافة الفرق الطبية والإسعافية بجميع المواقع.
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل يهدي مراسل #العربية “مظلة” بعدما خاف عليه من ضربات الشمس في صعيد #عرفات ☂️☀️#العربية_في_الحج@sultan_mr_ pic.twitter.com/gKxReEIIEJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023