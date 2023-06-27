مظلة من وزير الصحة لمراسل العربية على صعيد عرفات

أهدى وزير الصحة فهد الجلاجل، مظلة لمراسل العربية خشية إصابته بضربات الشمس ، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وإصابة 20 حالة بالإعياء وضربات الشمس.

ضربات الشمس

ولفت الجلاجل في حديثه لـ “العربية” إلى أنه بدأت عمليات التوعية بضربات الشمس بوقت مبكر قبل قدومهم إلى السعودية، حيث تم التأكيد على استخدام المظلات بالإضافة لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية مع زيادة حالات الأسرة المجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف الجلاجل إلى ارتفاع حالات الإجهاد الحراري إلى 20 حالة من الإعياء والإجهاد وضربات الشمس، متمنيًا عدم زيادتها من خلال التقيد بالتعليمات باستخدام المظلة والابتعاد عن أشعة الشمس والتروية الجيدة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة في مشعر منى ومزدلفة والحرم وسط انتشار لكافة الفرق الطبية والإسعافية بجميع المواقع.