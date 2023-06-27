معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1444هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 4.41 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.81 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

استهلاك الفرد

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (718 ميجابايت/ مشترك) متجاوزاً ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك، فيما بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 224 ميجابت/ثانية.

سرعات الإنترنت

ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 34 ميجابت/ثانية، مما يؤكد على متانة البنية التحتية للمملكة واستعدادها لمواكبة تطلعات ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم التقنية وتسهيل تواصلهم مع أهلهم وذويهم خلال أدائهم مناسكهم.

وأظهرت الإحصاءات أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات تيك توك، يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، انستغرام.