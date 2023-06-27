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بايرن ميونخ يصارع أندية دوري روشن على ضم نجم برشلونة Icon معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا Icon لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج Icon مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش حتى 2027 Icon أسواق المال العالمية تحاول التعافي من تأثير أزمة فاغنر Icon رئيس قوات فاغنر يصل روسيا البيضاء Icon وصول 30% من الحجاج إلى مشعر مزدلفة Icon توافد جموع غفيرة من الصائمين للإفطار وأداء صلاة المغرب بالمسجد الحرام Icon كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي! Icon الصحة: 166 ألف حاج قدمت لهم الرعاية الصحية حتى الآن Icon

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بلغ حجم استهلاك البيانات 4.41 آلاف تيرا بايت

معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا
المواطن - واس

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كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1444هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 4.41 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.81 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

استهلاك الفرد

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (718 ميجابايت/ مشترك) متجاوزاً ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك، فيما بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 224 ميجابت/ثانية.

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سرعات الإنترنت

ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 34 ميجابت/ثانية، مما يؤكد على متانة البنية التحتية للمملكة واستعدادها لمواكبة تطلعات ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم التقنية وتسهيل تواصلهم مع أهلهم وذويهم خلال أدائهم مناسكهم.
وأظهرت الإحصاءات أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات تيك توك، يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، انستغرام.

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