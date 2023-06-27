معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا

بايرن ميونخ يصارع أندية دوري روشن على ضم نجم برشلونة معدل استهلاك الفرد للبيانات في المشاعر المقدسة يتجاوز ضعفي معدل الاستهلاك عالميًّا لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج مانشستر سيتي يتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش حتى 2027 أسواق المال العالمية تحاول التعافي من تأثير أزمة فاغنر رئيس قوات فاغنر يصل روسيا البيضاء وصول 30% من الحجاج إلى مشعر مزدلفة توافد جموع غفيرة من الصائمين للإفطار وأداء صلاة المغرب بالمسجد الحرام كوليبالي يكشف كيف أنقذه عرض الهلال من البقاء مع تشيلسي! الصحة: 166 ألف حاج قدمت لهم الرعاية الصحية حتى الآن
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1444هــ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 4.41 آلاف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.81 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.
وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (718 ميجابايت/ مشترك) متجاوزاً ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 270 ميجابايت/ مشترك، فيما بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 224 ميجابت/ثانية.
ووصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 34 ميجابت/ثانية، مما يؤكد على متانة البنية التحتية للمملكة واستعدادها لمواكبة تطلعات ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم التقنية وتسهيل تواصلهم مع أهلهم وذويهم خلال أدائهم مناسكهم.
وأظهرت الإحصاءات أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات تيك توك، يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، انستغرام.