معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية

اختار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رواية الحزام هدية سعودية لنظيرته الفرنسية ريما عبدالمالك خلال لقائه بها في باريس أمس الثلاثاء.

قطعة من الوطن

وعلى إثرها وجه الكاتب أحمد أبو دهمان الشكر لوزير الثقافة، على اختيار روايته الحزام كهدية سعودية للوزيرة الفرنسية.

وقال أبو دهمان عبر حسابه بموقع “تويتر” “شكرًا صاحب السمو على اختيار الحزام هدية سعودية لوزيرة الثقافة الفرنسية”.

وعلق المتابعون له على الأمر فقال الكاتب الصحفي سعيد الناجي “إهداء رواية الحزام أسعدنا جميعًا”، وأضاف متعب القحطاني “أهداها قطعةً من الوطن تجسد طيبة أهله ونقاءهم وسموّهم”.

رواية الحزام

وتعد رواية الحزام من أشهر الروايات السعودية التي كتبها أحمد أبو دهمان باللغة الفرنسية ونشرتها دار غاليمار.

وقد حققت رواية الحزام نجاحًا كبيرًا في باريس، ونقلها الكاتب بنفسه إلى العربية، حيث نشرتها بالعربية “دار الساقي” في عام 2011. وتدور أحداث الرواية حول نشأة مولد الراوي ونشأته في إحدى قرى جنوب السعودية في محافظة سراة عبيدة.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان التقى أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، نظيرته الفرنسية ريما عبدالمالك.

لقاء وزير الثقافة

وأشاد وزير الثقافة في بداية اللقاء بزيارة ريما إلى السعودية وما تضمنته من رعاية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومركز بومبيدو، منوهًا بالعلاقات الإستراتيجية المتينة بين البلدين الصديقين، والتعاون الثقافي القائم بينهما عبر وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والجهود الثقافية الثنائية من خلال مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة التراث في معرض باريس (Paris Fair)، ومشاركة هيئة الأفلام في مهرجان كان السينمائي، إضافةً إلى التعاون بين بينالي الفنون الإسلامية في جدة ومتحف اللوفر، من خلال إعارة التحف والآثار الإسلامية بينهما، وكذلك العمل على عرض جزء من معروضات بينالي الفنون الإسلامية في متحف اللوفر لعام 2024م.