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عاد إلى الريال بعد عامين مع فريق رايو فاليكانو

معلومات عن فران غارسيا صفقة ريال مدريد الجديدة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
معلومات عن فران غارسيا صفقة ريال مدريد الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب الإسباني فران غارسيا لدعم الجبهة اليسرى في النادي خلال الفترة المقبلة.

مسيرة فران غارسيا

ووُلد اللاعب غارسيا في 14 أغسطس من عام 1999 في منطقة بولانوس دي كالاترافا في إسبانيا، وسبق له اللعب مع فريق ريال مدريد الرديف خلال الفترة من 2018 إلى عام 2020، ثم لعب مع الفريق الكروي الأول خلال الفترة من 2018 إلى عام 2021.

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وعاد غارسيا وانضم إلى ريال مدريد مجددًا قادمًا من نادي رايو فاليكانو الإسباني حيث لعب مع الأخير لمدة عامين من 2021 حتى 2023.

كما مثّل اللاعب فران غارسيا منتخبات إسبانيا تحت أعوام 16 و17 و18 و19 و20 و21.

فران غارسيا

قيمة الصفقة

وتكلفت صفقة انتقال غارسيا إلى ريال مدريد ما يقرب من 5 ملايين يورو، كما من المنتظر تقديم ريال مدريد، اللاعب لوسائل الإعلام يوم الاثنين المقبل.

ويسعى نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث رحل عن الريال كل من الفرنسي كريم بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو والبلجيكي إدين هازارد.

فران غارسيا

 

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