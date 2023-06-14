معهد الحرم المكي الشريف يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي 1445هـ

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أعلن معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول (رجال / نساء) للعام الدراسي 1445هـ بجميع أقسامه (انتظام، انتساب)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
– المرحلة المتوسطة.
– المرحلة الثانوية.
– القسم المسائي.
– القسم النسائي
الشروط والتفاصيل: اضغط هنا
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/12/20هـ الموافق 2023/07/08م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا