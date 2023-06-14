معهد الحرم المكي الشريف يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي 1445هـ

أعلن معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول (رجال / نساء) للعام الدراسي 1445هـ بجميع أقسامه (انتظام، انتساب)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.