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لكل من يحمل الشهادة الابتدائية أو المتوسطة

معهد الحرم المكي يبدأ التسجيل للعام الدراسي الجديد

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
معهد الحرم المكي يبدأ التسجيل للعام الدراسي الجديد
المواطن - واس

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أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد 1445هـ في جميع مراحل المعهد وأقسامه، وعن شروط القبول التي يجب توفرها في المتقدمين؛ وينتهي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/١٢/١٥هـ.

أقسام معهد الحرم المكي

ويضم معهد الحرم المكي الشريف القسم الصباحي، والقسم المسائي، والقسم النسائي، ونظام الانتظام، ونظام الانتساب، ويُتاح التقديم لكل من يحمل الشهادة الابتدائية في المرحلة المتوسطة أو يحمل الشهادة المتوسطة في المرحلة الثانوية في حال توافر الشروط المنصوص عليها، وحُسن السيرة والسلوك واجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية.

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جاهزية الكوادر الإدارية

وأكد فضيلة مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي عن جاهزية الكوادر الإدارية في المعهد لمتابعة إجراءات التسجيل، وفرز المتقدمين، وسير اختبارات القبول التحريرية والشفوية؛ مشيداً باهتمام وعناية ولاة الأمر في خدمة العلم والتعليم في الحرمين الشريفين، وبإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لتوجيهاته المستمرة وحرصه الكبير على العناية بالمتقدمين وتقديم كافة السبل الممكنة لخدمة طلاب العلم.
الجدير بالذكر أن التسجيل يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 1444/11/25هـ وينتهي يوم الاثنين الموافق 1444/12/15هـ.

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