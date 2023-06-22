معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه

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احتفى معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية، بتخريج الدفعة “72 ب” من طلبة المعهد، وذلك بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، قال قائد المعهد اللواء البحري الركن عبدالله بن عثمان الشهري إن “الخريجين أمضوا ما يقارب الثلاث سنوات تحت إشراف معلمين ومدربين من ذوي الخبرات العلمية والميدانية ليكتسبوا المهارات التخصصية اللازمة للانضمام لزملائهم في القوات البحرية“.
عقب ذلك، بدأ العرض العسكري، ثم سلَّم الرقيب السلف الراية للرقيب الخلف، قبل أن يُنفذ استعراض بفصيل المهارات العسكرية.
بعد ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج العامة، وكرَّم قائد القوات البحرية، الأوائل من الخريجين.
حضر الحفل، عدد من قادة الوحدات العسكرية في المنطقة الشرقية، وأولياء أمور الخريجين.
#فيديو_الدفاع | معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بتخريج الدفعة «72 ب». pic.twitter.com/Kxjp9J7yND
— وزارة الدفاع (@modgovksa) June 22, 2023