مغادرة أول فوج من الحجاج الموريتانيين في اتجاه البقاع المقدسة

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غادر أول فوج من الحجاج الموريتانيين، مطار نواكشوط الدولي، اليوم باتجاه البقاع المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.
وكان في وداع الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين-الذين يقدر عددهم بـ 420 حاجاً- وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الداه سيدي أعمر.