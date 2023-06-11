مغادرة أول فوج من الحجاج الموريتانيين في اتجاه البقاع المقدسة

غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ الموريتانيين، مطار نواكشوط الدولي، اليوم باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وكان في وداع الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين-الذين يقدر عددهم بـ 420 حاجاً- وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الداه سيدي أعمر.