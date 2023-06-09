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لأداء مناسك الحج لعام 1444هـ

مغادرة أول فوج من حجاج تونس إلى البقاع المقدسة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
مغادرة أول فوج من حجاج تونس إلى البقاع المقدسة
المواطن - واس

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غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ التونسيين، مطار تونس‌ قرطاج‌ الدولي اليوم باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وكان في وداع الفوج الأول من الحجاج التونسيين، الذي يقدر عددهم بـ 251 حاجًا، ‌وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، ووزير النقل ربيع المجيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر.

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جهود سعودية

وفي تصريح بهذه المناسبة ، نوه وزير الشؤون‌ الدينية التونسي ، في كلمته : بجهود المملكة العربية السعودية في تيسير وتسهيل إجراءات الحج لهذا الموسم، خاصة بعد اللقاءات التي سبقت موسم الحج ، وذلك من أجل تهيئة كل الظروف اللازمة على مستوى السكن والنقل والمرافقة الطبية والمرشدين، وأفراد البعثة الذين بلغ عددهم 520 شخصًا ، داعيًا في الوقت نفسه الحجاج‌ التونسيين لأن‌ يكونوا أفضل‌ سفراء لبلادهم .

ومن جانبه شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر في تصريح له بالمناسبة، على أهمية عمل سفارة المملكة في تونس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية التونسية ، الذي يعد امتدادًا لجهود المملكة في تنظيم الحج و امتدادًا لمنظومة الحج والعمرة الكبرى تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

كما أكد السفير الصقر، استعداد المملكة الكامل وعلى جميع المستويات من أجل تقديم جميع التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام ، متمنيًا حجًا آمنًا ومتقبلًا وعودة سالمة لكل قاصدي البقاع المقدسة .

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