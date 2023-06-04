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وسط تضافر جهود الكوادر الوطنية

مغادرة ثاني رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
مغادرة ثاني رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب
المواطن - واس

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تتضافر جهود الكوادر الوطنية على خدمة الحجاج المستفيدين من “مبادرة طريق مكة” في المملكة المغربية، حيث غادرت اليوم ثاني رحلات “المبادرة ” إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، التي تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة علم.

خدمة ضيوف الرحمن

والتقت وكالة الأنباء السعودية بعدد من الكوادر السعودية العاملين في المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث أكدوا أن هذا المبادرة تعكس اهتمام السعودية بخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل آداء مناسكهم بكل يسر.

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وأوضح مشرف فريق “مبادرة طريق مكة” في المغرب الرائد ابداح القحطاني، أن السعودية سخرت إمكاناتها كافة لدعم هذه المبادرة في المملكة المغربية وعدة دول، التي تأتي لخدمة ضيوف الرحمن، عبر أحدث الأجهزة التقنية، والكوادر البشرية المؤهلة، لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة إلى أرض الحرمين.

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