مفاجآت من فهد بن نافل لجماهير الهلال في الأيام القادمة

كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال المنتهية ولايته، يُجهز أكثر من مفاجأة لجماهير النادي حول الصفقات في الفترة المقبلة.

وقال السيف عبر حسابه في “تويتر”: “الأيام القادمة تحمل أخبارًا سارة لجمهور الزعيم أكثر من صفقة في أقوى ميركاتو، أثق في فهد بن نافل”.

أبرز الصفقات المطلوبة في الهلال

وكانت التقارير الصحفية أشارت مؤخرًا إلى رغبة أزرق الرياض في ضم العديد من اللاعبين مثل البرازيلي نيمار والحارس السنغالي إدوارد ميندي وزميله البرازيلي تياجو سيلفا والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويرغب أزرق الرياض في ضم أفضل الصفقات للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وتعويضًا بسبب حرمان الأزرق من ضم أي صفقات خلال فترتي انتقالات؛ وذلك بسبب قضية محمد كنو مع نادي النصر.