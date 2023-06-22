مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يُحضر لمفاجأة مدوية قد تمنع انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة Sky Sports Italia: إنه في حال فشل فريق الإنتر في التعاقد مع اللاعب دافيد فراتيسي لاعب وسط فريق ساسولو الإيطالي، فإن الإنتر قد يغير رأيه ويُبقي على نجمه الكرواتي.

تفاصيل عرض النصر لضم بروزوفيتش

وفي وقت سابق، أشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي النصر ستدخل قريبًا في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان، أملًا في حسم صفقة النجم الكرواتي.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة العالمي تعتزم زيادة العرض المقدم للاعب الكرواتي، بعد رفض العروض الأولية التي قدمها له.

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

وكان بروزوفيتش قد أثار حالة من الجدل، بعدما نشر صورة عبر حسابه “إنستجرام”، وكتب فيها: “جاري التحميل.. برجاء الانتظار”، وذلك في إشارة إلى إمكانية حسم وجهته في الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة.