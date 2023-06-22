Icon

وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا Icon قائمة خالد العيسى النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الأهلي Icon تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن Icon هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن Icon مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر Icon تراجع سعر الدولار بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي Icon 10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف Icon إقبال كبير على أسواق المواشي بجدة مع قرب عيد الأضحى Icon النصر يفكر في ضم متعب الحربي Icon الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على التنبؤ بآرائك السياسية من وجهك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أصفر الرياض فكر في ضم اللاعب الكرواتي لتدعيم خط الوسط

مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يُحضر لمفاجأة مدوية قد تمنع انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة Sky Sports Italia: إنه في حال فشل فريق الإنتر في التعاقد مع اللاعب دافيد فراتيسي لاعب وسط فريق ساسولو الإيطالي، فإن الإنتر قد يغير رأيه ويُبقي على نجمه الكرواتي.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني

السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني

مسلي آل معمر ينافس ثامر اليمني على رئاسة النصر

مسلي آل معمر ينافس ثامر اليمني على رئاسة النصر

تفاصيل عرض النصر لضم بروزوفيتش

وفي وقت سابق، أشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي النصر ستدخل قريبًا في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان، أملًا في حسم صفقة النجم الكرواتي.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة العالمي تعتزم زيادة العرض المقدم للاعب الكرواتي، بعد رفض العروض الأولية التي قدمها له.

مارسيلو بروزوفيتش

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

وكان بروزوفيتش قد أثار حالة من الجدل، بعدما نشر صورة عبر حسابه “إنستجرام”، وكتب فيها: “جاري التحميل.. برجاء الانتظار”، وذلك في إشارة إلى إمكانية حسم وجهته في الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم