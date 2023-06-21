Icon

مشروعات جديدة وخطط تشغيلية لإمدادات الطاقة في المشاعر المقدسة Icon وزير الإعلام: بعض المنصات الإعلامية الدولية تبث محتوى يخالف المبادئ الدينية Icon وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ Icon طريقة التقديم على التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي Icon بورتو يستفيد من انتقال روبن نيفيز إلى الهلال Icon رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ياسرف Icon موقف إنساني لـ خالد الفيصل مع الحجاج أثناء الطواف والسعي Icon وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة Icon حكيم زياش يُفضل النصر على الأندية الأوروبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية

مفاوضات جديدة بين النصر والإنتر لحسم صفقة بروزوفيتش

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
مفاوضات جديدة بين النصر والإنتر لحسم صفقة بروزوفيتش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليرتبط اسمها بنجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

النصر يفاوض إنتر ميلان

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي النصر ستدخل قريبًا في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان، أملًا في حسم صفقة بروزوفيتش.

قد يهمّك أيضاً
ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

10 ملايين يورو تُعرقل رحيل كيليان مبابي

10 ملايين يورو تُعرقل رحيل كيليان مبابي

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة العالمي تعتزم زيادة العرض المقدم للاعب الكرواتي، بعد رفض العروض الأولية التي قدمها له.

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر ميلان
بروزوفيتش – المصدر sportitalia

وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

وكان بروزوفيتش قد أثار حالة من الجدل، بعدما نشر صورة عبر حسابه “انستقرام”، وكتب فيها: “جاري التحميل.. برجاء الانتظار”، وذلك في إشارة إلى إمكانية حسم وجهته في الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة.

بروزوفيتش
رسالة بروزوفيتش

النصر يستعد للموسم الجديد

وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، ونجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.

كما تطمح الإدارة في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم