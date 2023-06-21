مفاوضات جديدة بين النصر والإنتر لحسم صفقة بروزوفيتش

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تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ليرتبط اسمها بنجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي النصر ستدخل قريبًا في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان، أملًا في حسم صفقة بروزوفيتش.
وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة العالمي تعتزم زيادة العرض المقدم للاعب الكرواتي، بعد رفض العروض الأولية التي قدمها له.
وساهم بروزوفيتش في حصول منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد إسبانيا.
وكان بروزوفيتش قد أثار حالة من الجدل، بعدما نشر صورة عبر حسابه “انستقرام”، وكتب فيها: “جاري التحميل.. برجاء الانتظار”، وذلك في إشارة إلى إمكانية حسم وجهته في الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة.
وتسعى إدارة النصر في التعاقد مع صفقات عالمية هذا الصيف، وتُشير التقارير إلى اقترابها من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، ونجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو.
كما تطمح الإدارة في حسم ملف المدير الفني الأجنبي سريعًا، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكره الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.