مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية قرب أجواء إستونيا

قالت القوات الجوية الملكية البريطانية: إن مقاتلات بريطانية من نوع “تايفون” أقلعت مساء الأربعاء لغرض اعتراض طائرات روسية بالقرب من أجواء إستونيا.

تفاصيل الوقعة

ولفتت القوات الجوية البريطانية إلى أن طائرة روسية من نوع “إيل 20” وطائرتين أخريين من نوع “سو 27” قامت بالتحليق بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي الناتو، بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية.

وبحسب تقارير إعلامية، اتهمت القوات البريطانية الطائرات الروسية “بمخالفة القواعد الدولية”، حيث لم تتصل بالجهات المسؤولة عن بيانات التحليقات في المنطقة، حسب قول الجانب البريطاني.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي بهذا الصدد، لكنها تشير دائمًا إلى أن كافة تحليقات الطيران الروسي تنفذ بما يتوافق مع كافة القواعد والقوانين الدولية.