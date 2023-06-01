مقترحان لمواجهة انخفاض أعداد الأسر في السعودية

طالب المستشار الاقتصادي عيد العيد، بإيجاد حلول فورية لانخفاض أعداد الأسر وقلة المواليد بعد صدور إحصائية تعداد السعودية لعام 2022.

وقال العيد في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الهدف من إحصائية التعداد، هو حصر تعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي من أجل تحديد الاحتياجات التنموية في القطاعات المختلفة للسكان.

وأضاف أنه سابقًا كان يتم التعداد عن طريق زيارة المنازل، مما أدى إلى حدوث بعض التفاوت في الأرقام والنتائج السابقة.

إيجاد حلول فورية

ولفت “أما الآن فعن طريق استخدام التقنية الحديثة والمنصات الإلكترونية مثل أبشر، أصبح من الصعوبة بمكان حدوث أخطاء أو الإحصاء مرتين كما كان يحدث في الماضي ليبدو التعداد منخفضًا عن السابق”.

وتابع العيد أن هذه الأرقام فاجأتنا، فعدد السكان مقارنة بحجم السعودية والاحتياجات التنموية التي تتطلع البلاد لها وتعتمد على العنصر البشري، يظهر أنه أرقام ضعيفة جدًا، ويجب على الحكومة البحث عن حلول فورية بشأن انخفاض أعداد الأسر.

وطالب الحكومة بتحفيز الأسر بزيادة المواليد، أو إيجاد حلول معينة في تسريع الزواج في سن العشرين.

تعداد السعودية

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في وقت سابق أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.