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باستخدام مادة الجص

مقترح لرش الجبال في المشاعر المقدسة باللون الأبيض لتخفيف الاحترار

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
مقترح لرش الجبال في المشاعر المقدسة باللون الأبيض لتخفيف الاحترار
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، طريقة تخفيف الاحترار في المشاعر المقدسة وما حولها وكذلك في مكة المكرمة.

الاحترار في المشاعر المقدسة

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من أجل تخفيف الاحترار في المشاعر المقدسة ومكة يتم رش الجبال والتلال في المشاعر المقدسة وما حولها وكذلك في مكة باللون الأبيض عبر استخدام مادة الجص أو الجبص المذاب، الذي يعد الأرخص والمقاوم لعوامل التعرية.

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وأشار إلى أن هذا كفيل بتخفيض درجة حرارة سطح الجبل في المشاعر المقدسة بنحو 15 درجة، وتخفيض درجة الهواء المحيط به بنحو 10 درجات.

طيران الأمن

تخفيف الاحترار

وأكد أن الاحترار العالمي حالة مناخية يعيشها العالم أجمع منذ بضعة عقود، مستطردًا أن عودة الأرض كما كانت قبل نحو 70 سنة (قبل الثورة الصناعية) مسألة صعبة، ومكلفة، وعليه فأفضل استجابة إيجابية تجاه الاحترار العالمي هو التعايش والتكيف معه، فضلًا عن استخدام اللون الأبيض في تلوين المباني الخاصة والحكومية، واستخدام سيراميك أبيض في الأفنية والممرات.

وأشار إلى ضرورة تغيير لون الطرق خاصة في الأحياء السكنية من اللون الأسود الحالك، إلى اللون الرمادي أو أفتح من ذلك بقدر توفر الأدوات والتقنيات، مع المبالغة في التشجير والتخضير مع استخدام المياه المعالجة (المياه الرمادية)، أو مياه الآبار المالحة نسبيًا.

ولفت إلى ضرورة عمل مظلات عملاقة على مساحة 200*200 متر تقريبًا، وبارتفاع يصل إلى نحو 40-60م فوق الأحياء السكنية، وهذا الإجراء (الغريب والأول من نوعه) كفيل بتخفيض درجة حرارة المباني الخارجية بنحو 10- 15 درجة مئوية، ومن ثم تخفيض درجة الحرارة داخل المبنى بنحو 5 درجات مئوية على الأقل.

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