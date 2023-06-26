مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

قامت السلطات في تشيلي، بإجلاء آلاف الأشخاص إثر فيضان نهر ماولي بعد أمطار غزيرة هطلت جنوبي البلاد، حيث أسفر فيضان تشيلي عن قتيلين بحسب وزيرة الداخلية كارولينا توها.

حصيلة الفيضان

وفي أحدث حصيلة رسمية صادرة مساء أمس الأحد، أكدت الوزيرة مقتل شخصين في الفيضانات فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.

وأفادت هذه الحصيلة أيضًا أن 9814 شخصًا يقيمون في مناطق معزولة و4077 تعرضوا لأضرار، فيما نقل 2054 شخصًا إلى مكان آمن في تشيلي.