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تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية إلى إصابة أدت إلى وفاته

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
المواطن - واس

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صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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