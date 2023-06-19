وقالت حكومة الولاية، في بيان صحفي: إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وإن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثًا عن 20 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

المناطق المتضررة في البرازيل

وكانت بلدة كارا في البرازيل التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررًا على مسار الإعصار.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي الذي زار المنطقة: “نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في كارا. من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة”.

Veja vídeos dos danos causados pelo #ciclone que atinge o Rio Grande do Sul: pic.twitter.com/Q86vwFiB1z — Jornal do Comércio (@JC_RS) June 16, 2023

انهيارات أرضية

ولجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السلطات تحذيرًا من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.

وأفاد حاكم الولاية في البرازيل بأن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.