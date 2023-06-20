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استهداف أحد المنفذين وانسحب البقية عبر مركبة

مقتل وإصابة 8 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار شمال رام الله

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
مقتل وإصابة 8 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار شمال رام الله
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 4 بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذها عدد من المقاومين الفلسطينيين قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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عملية رام الله

ودعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجلسة مشاورات طارئة لبحث تفاصيل العملية وتداعياتها.

كما سيجري وزير الجيش يوآف غالانت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك وقادة المنظومة الأمنية بعد عملية مستوطنة عيلي.

وأفادت إذاعة الجيش بأن مقاومين فلسطينيين فتحوا النار تجاه مطعم بمحطة وقود قرب مستوطنة “عيلي”  شمال رام الله وتم استهداف أحدهم وانسحب البقية عبر مركبة.

ووصفت الإذاعة العملية بـ “صعبة جدًا” بسبب مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين على مدخل مستوطنة “عيلي” في الطريق الواصل بين نابلس ورام الله.

تفاصيل العملية

ولفتت إلى أن مسلحين اثنين على الأقل نفذا العملية وجاري البحث عن المهاجم الثاني.

فيما طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان مستوطنة “عيلي” بالتزام المنازل خشية وجود عملية تسلل.

وقال موقع “والا” العبري إن هناك مخاوف من تسلل بقية المهاجمين لمستوطنة “عيلي” والجيش يعلن عن المنطقة عسكرية مغلقة.

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