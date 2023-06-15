مقتل 100 باشتباكات مخيمات النازحين بدارفور

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية.

القتال في السودان

وقال غراندي عبر “تويتر”: “هناك تقارير مروعة عن عنف تجاه النساء والفتيات. سيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان”.

وصرح حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة “العدل والمساواة” السودانية، أمس الأربعاء، بأن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور خميس أبكر.

العنف ضد الأطفال

وعبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مانديب أوبراين، عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور.

وأضافت عبر “تويتر”: “بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك”.

مقتل والي غرب دارفور

وقالت إن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وأعلن الجيش السوداني، فجر الخميس، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، ثم قتلته معتبرا أن تصفيته “تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها”. وكان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في “حركة العدل والمساواة” السودانية، قال أمس الأربعاء إن “مليشيات مسلحة” قتلت والي غرب دارفور.

وأدان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، “الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، وقامت بقتله بمدينة الجنينة”.

قوات الدعم السريع

وقال في بيان إن قوات الدعم السريع تستهدف المنشآت المدنية في مدينة الجنينة، مؤكدا أنه “لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع بيننا والدعم السريع”.

وأعلن حزب الأمة القومي السوداني، أن “اختطاف وتصفية والي غرب دارفور سلوك إجرامي وتطور خطير في الصراع. ودعا الحزب إلى إنقاذ البلاد ببناء جبهة وطنية مدنية لإيقاف الحرب، واستعادة الأمن والسلام.

عمليات قتل وحشية

كما أدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان إيدان أوهارا، اليوم الخميس، مقتل والي غرب دارفور وعدد غير معلوم من المدنيين جراء الصراع في البلاد.

وقال السفير في تغريدة إن عملية القتل الوحشية للوالي أبكر أمس “أمر مروع”. وأضاف السفير أن مقتل الوالي يأتي في ظل تقارير بشأن وقوع أعمال عنف مرعبة على نطاق واسع في دارفور.