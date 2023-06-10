مقتل 14 عاملًا وإقالة وزير بسبب كارثة حرائق كازاخستان

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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إقالة وزير الشؤون الداخلية، يوري إيلين، بسبب عدم السيطرة على كارثة الحرائق الطبيعية التي اجتاحت شرق البلاد.
وذكرت وكالة “نوفوستي”، نقلًا عن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، أنه تمت إقالة الوزير بعدما أسفر الحريق المروع عن مقتل 14 عاملًا.
وبدأ الحريق في غابات باتبايفسكي في منطقة أباي شرقي كازاخستان، يوم الخميس الماضي، بسبب موجات البرق، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماده بسرعة بسبب عدم وجود ممهدة لسيارات الإطفاء.
وأسفر الحريق عن مصرع 14 من العاملين في قطاع الغابات، ومازال البحث جاريًا عن 11 آخرين.
وبحسب آخر البيانات، تجاوزت المساحة الأولية للحريق 60 ألف هكتار.
ويحاول أكثر من ألف عنصر من عناصر الإطفاء، إخماد الحريق، بحلول اليوم السبت، بعدما غطت النيران أكثر من 60 ألف هكتار.