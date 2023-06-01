مقتل 18 وإصابة 100 بعد تجدد القتال في السودان

سقط 18 قتيلًا على الأقل، وأصيب أكثر من 100 آخرين خلال تجدد القتال بين القوات العسكرية المتناحرة في أحد الأسواق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووصفت منظمات إنسانية في المناطق المجاورة، التي تساعد السكان في الحصول على الغذاء والدواء، الوضع بأنه شديد الفداحة، كما ناشد أطباء السكان بالتبرع بالدم، بحسب ” بي بي سي” البريطانية.

وقال محامو حقوق الإنسان إن الجيش استخدم نيران المدفعية وقصف السوق الواقع في جنوب الخرطوم الأربعاء. بينما اتهم الجيش، قوات الدعم السريع، بإطلاق النار على المدنيين الذين كانوا يحاولون منعهم من سرقة سيارة.

انتهاك وقف إطلاق النار

ونزح أكثر من أربعة ملايين شخص منذ اندلاع الحرب قبل نحو سبعة أسابيع. وقال مسؤول أمريكي كبير إن انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان دفعت واشنطن إلى التشكيك في جدية، التزامات الأطراف المتحاربة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية مع استمرار الاشتباكات اليوم الخميس في السودان.

وتراقب السعودية والولايات المتحدة اتفاقًا لوقف إطلاق النار من المفترض أن يستمر حتى مساء السبت، وقد أثار هذا الآمال في إنهاء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

الجهود السعودية الأمريكية وأدت الهدنة إلى خفض حدة القتال وأفسحت المجال لإغاثة إنسانية محدودة، لكنها شابها اشتباكات وضربات جوية استمرت إلى حد كبير دون انقطاع منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/نيسان.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، انسحابه من المحادثات في مدينة جدة السعودية حيث توصل الطرفان إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وحيث كان الوسطاء يحاولون تعزيز الهدنة وإطالة أمدها.