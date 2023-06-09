Icon

سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض Icon دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ Icon بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب Icon مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن Icon الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا Icon السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته Icon بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني Icon لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ Icon لقطات من رفع ثوب كسوة الكعبة المشرفة Icon عقوبات للمقصرين بحادث تعرض طالب لتماس كهربائي في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نجم عن قذائف هاون غير منفجرة

مقتل 22 شخصًا بينهم أطفال بانفجار في الصومال

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
مقتل 22 شخصًا بينهم أطفال بانفجار في الصومال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 22 شخصًا، بينهم طفلان، بانفجار ذخائر في الصومال على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب العاصمة مقديشو، بحسب ما أعلن نائب مفوض المنطقة اليوم.

وقال المسؤول عبدي أحمد علي، في مؤتمر صحافي: وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون غير منفجرة.

قد يهمّك أيضاً
كونترا: أسست خطة العمل التي ورثها سانتو في الاتحاد

كونترا: أسست خطة العمل التي ورثها سانتو في الاتحاد

المرور يحذر من عكس السير: تهور يعرضك للحوادث

المرور يحذر من عكس السير: تهور يعرضك للحوادث

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص
السعودية اليوم

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ...

السعودية اليوم
التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا
السعودية اليوم

التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته...

السعودية اليوم
النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29
آخر الاخبار

النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

آخر الاخبار
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
العالم

لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية...

العالم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4...

الرياضة
القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق
السعودية اليوم

القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة...

السعودية اليوم
نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على الطبيعة
السعودية اليوم

نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على...

السعودية اليوم