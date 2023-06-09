مقتل 22 شخصًا بينهم أطفال بانفجار في الصومال

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كشفت تقارير إعلامية عن مقتل 22 شخصًا، بينهم طفلان، بانفجار ذخائر في الصومال على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب العاصمة مقديشو، بحسب ما أعلن نائب مفوض المنطقة اليوم.
وقال المسؤول عبدي أحمد علي، في مؤتمر صحافي: وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون غير منفجرة.