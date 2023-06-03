مقتل 25 مدنيًا في اشتباكات دارفور اليوم

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سقط 25 قتيلًا باشتباكات، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي دارفور، فيما أعلن والي غرب دارفور أن الولاية أصبحت منكوبة جراء الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.
ووافق مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عُقدت، أمس الجمعة، على تمديد مهمة الأمم المتحدة السياسية في السودان لستة أشهر فقط.
يأتي ذلك بعد أن اتهم قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان فولكر بيريتس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بتأجيج الصراع الذي تشهده البلاد.
وأشار القرار إلى أن المجلس وافق بالإجماع على تمديد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) حتى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي مدة محدودة تبرز الوضع الحساس في السودان.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب قائد الجيش أيضًا تسمية بديل لبيرتيس، قائلًا إن المبعوث الأممي مارس “التزوير والتضليل”.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك الخميس الماضي تعليق محادثات السلام في جدة.
وانتقد البيان بشدة ممارسات طرفي الصراع في السودان واتهمهما بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعرقلة جهود الإغاثة والتهدئة.
وقال سكان في الخرطوم وأم درمان إن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية على طرفي الصراع في السودان الخميس الماضي، مجددة دعمها للشعب السوداني وحرصها على إنهاء الصراع والسعي إلى تأسيس حكومة مدنية.