مقتل 27 شخصًا بسبب الأمطار بباكستان

قتل 27 باكستانيًّا جراء الأمطار الغزيرة التي تبعتها رياح عاتية، بينهم ثمانية أطفال، شمال غربي باكستان (خمسة إخوة تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا).

دُفنوا أحياء

وأفاد المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث في باكستان، تيمور علي خان، بأن 12 شخصًا على الأقل دُفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم، وإن أكثر من 140 شخصًا جُرحوا ونفق أكثر من مائتي رأس من الماشية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وضربت العواصف أربع مناطق في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر أمس، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في هذه المناطق.

وفي الوقت نفسه، يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع.

وأردفت السلطات الباكستانية، أنها ستبدأ بإجلاء بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف أسرة من على طول الساحل في إقليم السند، بما في ذلك في مدينة كراتشي الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

نشر الجيش

وقررت السلطات الباكستانية نشر الجيش اعتبارًا من غد لتقديم المساعدة.

وتابعت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية أن الإعصار يمكن أن يجلب رياحًا وعواصف وفيضانات في المدن اعتبارًا من مساء الثلاثاء، مع اقترابه من المنطقة ونصحت صيادي السمك بعدم الإبحار إلى عرض البحر، حتى انتهاء هذه الأحوال الجوية السيئة بحلول 17 يونيو الحالي.