مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة وزير الإعلام: يجب اتخاذ موقف عربي لمواجهة المحتوى المخالف لمبادئنا جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي 500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران بسبب تغير المناخ مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة مجلة فرنسية: الجميع كانوا يركضون لمصافحة محمد بن سلمان لجان برنامج ضيوف خادم الحرمين تسخر إمكاناتها لخدمة الحجاج
أعلنت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن القصف الجوي الإسرائيلي الليلة لسيارة في “جنين”، شمال الضفة الغربية، أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.
وأضافت المصادر أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية، في منطقة سهل “مطار المقيبلة”، قرب بلدة الجلمة شمال جنين، بفلسطين
وقالت الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في السيارة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.