مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة

أعلنت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن القصف الجوي الإسرائيلي الليلة لسيارة في “جنين”، شمال الضفة الغربية، أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت المصادر أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية، في منطقة سهل “مطار المقيبلة”، قرب بلدة الجلمة شمال جنين، بفلسطين

وقالت الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في السيارة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.