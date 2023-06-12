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هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس

مقطع الكائنات الفضائية الأمريكية يثير السخرية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
مقطع الكائنات الفضائية الأمريكية يثير السخرية
المواطن - فريق التحرير

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ضجت مواقع السوشيال ميديا بمقطع فيديو عن رصد السلطات الأمريكية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض وسط سخرية شديدة من القصة.

ويُظهر الفيديو المتداول كائنًا غريبًا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس، وقد رصدته كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات.

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بيان البيت الأبيض

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض، وذلك ردًا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقطها مؤخرًا.

كما نفت لاحقًا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أمريكي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

مقطع الكائنات الفضائية يثير ضجة عارمة على السوشيال ميديا

تحديد طبيعة الأجسام

ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا، وأظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.

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