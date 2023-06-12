مقطع الكائنات الفضائية الأمريكية يثير السخرية

ضجت مواقع السوشيال ميديا بمقطع فيديو عن رصد السلطات الأمريكية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض وسط سخرية شديدة من القصة.

ويُظهر الفيديو المتداول كائنًا غريبًا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس، وقد رصدته كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات.

🎖️الولايات المتحدة : ها هي أول لقطات كاميرا أمنية للمخلوقات الفضائية الذين تم رصدهم في لاس فيغاس. وأكد السكان المحليون والشرطة عملية الهبوط وما تلاها من رؤية. pic.twitter.com/20R5PyKM4w — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) June 11, 2023

بيان البيت الأبيض

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض، وذلك ردًا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقطها مؤخرًا.

كما نفت لاحقًا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أمريكي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.

تحديد طبيعة الأجسام

ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا، وأظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.