مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت

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نشرت وزارة الشؤون الإسلامية مقطع فيديو مؤثر عن موسم حج 1444، وعيد الأضحى المبارك.
وجاء الفيديو الذي نشرته وزارة الشؤون الإسلامية بعنوان: “يا أعظمَ الأيامِ بالبُشرى أتيت.. وكبّرَ الحجاجُ في فرحٍ بهيج”.
وتحدث المقطع الخاص بـ وزارة الشؤون الإسلامية بالأبيات الشعرية عن مشاعر الحجاج وأعظم الأيام التي أتت بالبشرى وجعلت الحجاج يكبرون بفرح بهيج.
وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.
وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.
وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
يا أعظمَ الأيامِ بالبُشرى أتيت
وكبّرَ الحجاجُ في فرحٍ بهيج#الشؤون_الإسلامية_حج1444#بسلام_آمنين #حج_1444 pic.twitter.com/k2B6ooSi6z
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) June 28, 2023