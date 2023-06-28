Icon

اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة Icon تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بحفر الباطن والجمارك تلتزم الصمت Icon أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة  Icon الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام Icon معلومات لا تعرفها عن مسجد نمرة ثاني أكبر مسجد في مكة المكرمة Icon الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط أجواء إيمانية وروحانية Icon مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت Icon جندي برئاسة أمن الدولة في موقف إنساني يتحدث عن نفسه Icon شرطة السويد تصرح بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق مصحف! Icon الكشافة يرشدون أكثر من 38 ألف حاج تائه يوم عرفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية مقطع فيديو مؤثر عن موسم حج 1444، وعيد الأضحى المبارك.

فيديو وزارة الشؤون الإسلامية

وجاء الفيديو الذي نشرته وزارة الشؤون الإسلامية بعنوان: “يا أعظمَ الأيامِ بالبُشرى أتيت.. وكبّرَ الحجاجُ في فرحٍ بهيج”.

قد يهمّك أيضاً
بياض الحجاج يكسو عرفات

بياض الحجاج يكسو عرفات

إطلاق خدمة حفاوة لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام

إطلاق خدمة حفاوة لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام

مشاعر الحجاج

وتحدث المقطع الخاص بـ وزارة الشؤون الإسلامية بالأبيات الشعرية عن مشاعر الحجاج وأعظم الأيام التي أتت بالبشرى وجعلت الحجاج يكبرون بفرح بهيج.

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

خطط تشغيلية

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية
السعودية اليوم

السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة...

السعودية اليوم
أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
السعودية اليوم

أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة...

السعودية اليوم
إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى نضج بهندسة البرمجيات
السعودية اليوم

إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى...

السعودية اليوم
الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية
السعودية اليوم

الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية

السعودية اليوم
طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول وتيرانا
السعودية اليوم

طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة من الدمام...

السعودية اليوم
تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج
السعودية اليوم

تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام...

السعودية اليوم
أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد
السعودية اليوم

أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد

السعودية اليوم
صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به من اليوم
السعودية اليوم

صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به...

السعودية اليوم