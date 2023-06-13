مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنسية السودانية لمخالفتهما نظام البيئة لتلويثهما وسطاً بيئياً في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999)و(996) في بقية مناطق المملكة.