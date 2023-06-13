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إحالة إلى الجهات المختصة

مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنسية السودانية لمخالفتهما نظام البيئة لتلويثهما وسطاً بيئياً في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999)و(996) في بقية مناطق المملكة.

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