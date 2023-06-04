Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إحالتهما لجهة الاختصاص

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالدمام

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالدمام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأمن بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية السورية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام

اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام

مدفعية روسيا تتصدى لمحاولة غزو أوكرانية لأراضيها

مدفعية روسيا تتصدى لمحاولة غزو أوكرانية لأراضيها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم