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سجلت 3 مدن الأدنى حرارة بـ 17 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت مدن أبها والقريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

مكة المكرمة الأعلى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: مكة المكرمة 45 مئوية، الأحساء ومنى وحفر الباطن 44 مئوية، المدينة المنورة وينبع والخرج وعرفات ومزدلفة 43 مئوية، الرياض والدمام والصمان والدهناء وبريدة 42 مئوية، جدة والتنهات ووداي الدواسر وشرورة 41 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض مدن المملكة فجاءت كالتالي: أبها والقريات وطريف 17 مئوية، الباحة 19 مئوية، نجران 23 مئوية، العلا وبيشة وبريدة وحائل وسكاكا 24 مئوية، عرعر 25 مئوية، الوجه ورفحاء والمجمعة 26 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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