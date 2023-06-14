مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 46 مئوية وأبها الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، فجاءت كالتالي: مكة المكرمة 46 مئوية، الصمان والدواسر والأحساء 44 مئوية، الخرج وعرفات ومزدلفة 43 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام والتنهات ومنى وشرورة وينبع وحفر الباطن والدهناء 42 مئوية، بريدة 41 مئوية، جدة والدوادمي ورفحاء 40 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، طريف والقريات 21 مئوية، الطائف 22 مئوية، الباحة 23 مئوية، تبوك وحائل وعرعر وسكاكا والعلا والمجمعة 25 مئوية، الدوادميوبيشة 26 مئوية، بريدة 27 مئوية، شرورة والوجه ورفحاء 28 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.