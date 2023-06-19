مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 47 مئوية وأبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 17 مئوية.

مكة المكرمة الأعلى حرارة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، درجة حرارة للمدن اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 45 مئوية، المدينة المنورة والصمان وينبع ومنى والأحساء والدهناء 44 مئوية، العلا والخرج وعرفات ومزدلفة 43مئوية، الرياض والدمام وبريدة والتنهات 42 مئوية، رفحاء 41 مئوية.

الأدنى حرارة

أما درجة المدن الصغرى، فجاءت كالتالي: أبها 17 مئوية، القريات 18 مئوية، طريف 19 مئوية، الباحة 20 مئوية، الطائف 22 مئوية، نجران 24 مئوية، تبوك وبريدة وحائل وسكاكا والدوادمي وبيشة 25 مئوية، عرعر والصمان 26 مئوية، الرياض والتنهان ورفحاء والدهناء 27 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.