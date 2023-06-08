مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 48 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

أعلى درجة حرارة

وأوضح المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ48 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 43 درجة مئوية.

أقل درجة حرارة

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة سجلتها مدينة أبها بـ18 درجة مئوية، فيما سجلت القريات 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة: