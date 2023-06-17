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المدينة المنورة تسجل 42 درجة مئوية

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة

وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن مدينة مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة 42 درجة مئوية.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية و الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

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