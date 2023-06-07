مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 16 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة والأحساء 44 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن والخرج 43 مئوية، التنهات والدهناء 42 مئوية، المدينة المنورة والرياض وبريدة ووادي الدواسر وشرورة وينبع ورفحاء 41 مئوية، العلا 40 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 16 مئوية، الباحة والقريات 19 مئوية، الطائف 20 مئوية، طريف 21 مئوية، تبوك وبيشة 23 مئوية، حائل ونجران 24 مئوية، عرعر وسكاكا والعلا 25 مئوية، الدمام ووادي الدواسر وشرورة ورفحاء 26 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.