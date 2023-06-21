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أبها والباحة والقريات الأدنى حرارة بـ 18 مئوية

مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى،على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت مدينتا مكة المكرمة والخرج أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة والقريات أدنى درجة حرارة بـ18 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة والخرج 44 مئوية، الصمان ومنى والأحساء وحفر الباطن والدهناء 43 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام والتنهات ووداي الدواسر وينبع وعرفات ومزدلفة وبريدة 42 مئوية، جدة والدوادمي وشرورة 41 مئوية، المجمعة والعلا 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت كالتالي: أبها والباحة والقريات 18 مئوية، طريف 19 مئوية، تبوك وسكاكا 23 مئوية، عرعر والطائف والعلا 24 مئوية، بيشة والوجه والمجمعة 25 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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