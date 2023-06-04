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أبها الأدنى حرارة بـ 17مئوية

مكة المكرمة والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
مكة المكرمة والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الكبرى مكة المكرمة والصمان أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 17مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم  جاءت كالتالي: مكة المكرمة والصمان 45 مئوية، التنهات والأحساء 44 مئوية، حفر الباطن والدهناء 43 مئوية، المدينة المنورة ورفحاء 42 مئوية، الدمام وشرورة والعلا 41 مئوية، الرياض وجدة وبريدة وسكاكا وينبع والخرج 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 17 مئوية، الباحة 19 مئوية، الطائف 21 مئوية، بيشة والقريات 22 مئوية، الدوادمي ووادي الدواسر 24مئوية، حائل وسكاكا ونجران وطريف 25 مئوية، تبوك وبريدة وعرعر ورفحاء والمجمعة 26 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.

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