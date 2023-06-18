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أبها الأدنى حرارة بـ 18 مئوية

مكة المكرمة ومنى يسجلان أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
مكة المكرمة ومنى يسجلان أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة ومنى أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى حرارة بـ 19 مئوية.

مكة المكرمة الأعلى حرارة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، درجة حرارة للمدن اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة ومنى 47 مئوية، عرفات ومزدلفة 46 مئوية، الصمان 45 مئوية، حفر الباطن والدهناء 44 مئوية، وادي الدواسر وشرورة وينبع والعلا والأحساء 43مئوية، المدينة المنورة والدمام والتنهات والخرج 42 مئوية.

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الأدنى حرارة

أما درجة المدن الصغرى، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، الباحة والقريات 20 مئوية، طريف 21 مئوية، الطائف 22 مئوية، الدوادمي 23 مئوية، بريدة وحائل ونجران ورفحاء والمجمعة 25 مئوية، تبوك وعرعر والصمان والتنهات وبيشة والدهناء 25 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

 

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