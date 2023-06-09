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أبها أقل المدن بـ19 درجة

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ48 مئوية

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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من المتوقع أن تسجل مكة المكرمة اليوم الجمعة أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية حيث تصل إلى 48 درجة بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وأشار المركز إلى أن مدينة أبها في منطقة عسير ستسجل أدنى درجة حرارة اليوم عند 19 درجة مئوية بينما تسجل جازان أعلى نسبة رطوبة بـ85%.

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درجات الحرارة اليوم

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في الأحساء 45، وفي المدينة المنورة وينبع 44، وحفر الباطن ووادي الدواسر والخرج 43 درجة، فيما تسجل كل من الرياض والدمام وشروره والعلا ورفحاء 42، وجدة وتبوك وبريدة 41، وحائل وسكاكا وجازان 38، وطريف والطائف 34، الباحة 32.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك والمنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

 

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  • الراقي

    الحمدلله على كل حال

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