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بعد نقل ملكية 4 منهم لصالح صندوق الاستثمارات العامة

مليارا دولار قيمة صفقات ستُحدث نقلة بالأندية السعودية

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
مليارا دولار قيمة صفقات ستُحدث نقلة بالأندية السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاثنين، عن نقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستعد صفوف الدوري السعودي لاستقبال نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

دفعة جديدة للرياضة السعودية

وتناولت تقارير غربية وعالمية، قرار السعودية بتحويل ملكية أربعة فرق كرة قدم محلية، إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث تضع قيادة البلاد قوة مالية ضخمة وراء الاستثمار بالرياضة في البلاد.

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وأكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الاثنين، أنه يتزامن هذا التحرك لتغيير ملكية أكبر الأندية المحلية، مع إعطاء دفعة جديدة لجلب المزيد من اللاعبين الكبار إلى صفوف الدوري السعودي، بعدما خصص صندوق الاستثمارات العامة أكثر من ملياري دولار لصفقات رعاية طويلة الأجل في الدوري المحلي، كإشارة إلى الطموحات السعودية في الرياضة.

ملكية الأندية السعودية

وقالت الصحيفة البريطانية أنه منذ وصول رونالدو في يناير الماضي، تم تقديم عروض سخية للاعب المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليونيل ميسي، وكريم بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022. ويعتبر الثلاثي من بين أعظم لاعبي كرة القدم على مدار العشرين عامًا الماضية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في قراره، الاثنين، إن أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، سيتم نقل ملكيتهم إليه. حيث سيمتلك الصندوق، الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، 75% من إدارة الأندية الأربعة، مع الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل مؤسسات جديدة غير ربحية.

قرارات مهمة لولي العهد

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن التغييرات في الأندية الأربعة تهدف إلى جذب الاستثمار في الرياضة، وتحسين القدرة التنافسية في الدوري، وجعل كرة القدم أكثر احترافية واستدامة مالياً.  وأضافت أن الرياض تريد أن يكون الدوري السعودي للمحترفين ضمن أكبر عشر دوريات في العالم، وتأمل في أن يساعد مشروع الخصخصة في زيادة الإيرادات السنوية في الدوري أربع مرات إلى 1.8 مليار ريال ( ما يعادل 480 مليون دولار).

أهداف صندوق الاستثمارات

وقال صندوق الاستثمارات العامة، إن الهيكل الجديد للأندية سيطلق العنان لصفقات ضخمة لاستقدام اللاعبين الجدد، وسيمنح الأندية فرصًا لمزيد من الاستثمار والرعاية.

ويقود صندوق الثروة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد لتنويع الإيرادات السعودية بعيدًا عن النفط، كالاستثمار في الرياضة والسيارات الكهربائية، والبناء والطاقة الخضراء.

خطة بعيدة المدى

وتضخ المملكة العربية السعودية المزيد من الأموال في استثمارات الرياضة على مستوى العالم، بما في ذلك كرة القدم والفورمولا 1 ودوري الجولف الأهم على مستوى العالم LIV Golf.

كما أطلقت الرياض أيضًا صندوقًا استثماريًا للفعاليات الثقافية والرياضية في يناير الماضي، بينما تحظى كرة القدم باهتمام خاص بسبب شعبيتها على الصعيدين المحلي والعالمي. لذلك قاد صندوق الاستثمارات العامة عملية الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الممتاز بقيمة 310 ملايين جنيه إسترليني في عام 2021. وفي ظل الملكية السعودية للنادي، صعد الفريق بسرعة، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل بعد أن تفوق على مانشستر يونايتد وليفربول.

 

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