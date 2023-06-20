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أمامهم 72 ساعة فقط للبقاء أحياء

ملياردير بريطاني من بين ركاب الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
ملياردير بريطاني من بين ركاب الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتسارع فرق الإنقاذ في البحث عن غواصة سياحية مفقودة في المحيط الأطلسي، بموقع حطام سفينة تيتانيك؛ من أجل إنقاذ ركاب الغواصة الذين لم يتبقَّ أمامهم سوى 72 ساعة لإنقاذ حياتهم قبل نفاد الأكسجين.

غواصة مفقودة بموقع تيتانيك

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن البحث جارٍ عن غواصة مفقودة تعمل في نقل أفراد لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، بعد اختفاء الغواصة التي تبلغ تكلفتها 200 ألف جنيه إسترليني (256.48 دولارًا أمريكيًّا) أثناء توجهها إلى حطام السفينة تيتانيك.

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وقال خفر السواحل الأمريكي: إن عملية البحث تجري، اليوم، قبالة ساحل نيوفاوندلاند، وأكدت شركة “أوشن غيت إكسبديشن” ملكيتها للسفينة المفقودة.

فرصة الإنقاذ

وأضافت الشركة في بيان: “نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان. ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم”.

وتشير البيانات الأولية عن الرحلة، إلى أن إمدادات الأكسجين داخل الغواصة يمكن أن تدوم لمدة 96 ساعة فقط، وهذا يعني أن لديهم 72 ساعة متبقية فقط لإنقاذ حياتهم.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

ركاب الغواصة المفقودة

وأوضحت صحيفة “ذا صن” أن من ضمن ركاب الغواصة المفقودة، رجل الأعمال والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وخبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجوليه، وقائد الغواصة ستوكتون راش.

بدأت شركة “أوشن غيت إكسبديشن” في عام 2021 ما توقعت أن تصبح رحلة سنوية لتأريخ تحلل السفينة تيتانيك التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشركة، أنه بالإضافة إلى علماء الآثار وعلماء الأحياء البحرية، فإن الرحلات الاستكشافية ستشمل أيضًا حوالي 40 سائحًا مدفوع الأجر يتناوبون على تشغيل معدات السونار وأداء مهام أخرى في الغواصة التي تقل على متنها خمسة أشخاص.

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