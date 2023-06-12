مليونير صيني يخوض امتحانات الثانوية العامة بعمر 56 عامًا

تقدم مليونير صيني يبلغ من العمر 56 عامًا لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.

غصة لم يمحها الزمن

ويبدو أنه في قلب الرجل الخمسيني غصّة لم يمحها الزمن ولا الثروة، تتمثل في إخفاقه في نيل علامة كافية في امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـغاوكاو ليتمكن من الالتحاق بالجامعة المرموقة لمقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين، حيث يعيش.

وتعد المنافسة القوية في مجال التعليم في الصين، في ظل محدودية المقاعد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الضغوط القوية من العائلات على أبنائها لمتابعة تحصيلهم، تجعل قبول الطلاب في أفضل الجامعات أمرًا شديد الصعوبة، لا يتاح إلا لمن يحصلون على درجات عالية جدًّا.