Icon

معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى عرقة Icon الأهلي المصري بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه Icon مليونير صيني يخوض امتحانات الثانوية العامة بعمر 56 عامًا Icon سر بقاء أطفال الغابة أحياء لمدة 40 يومًا Icon جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج Icon حارس مانشستر سيتي يحلق شارب مذيع برازيلي ! Icon إصابة 13 أمريكيًّا بأعمال عنف في سيراكيوز الأمريكية Icon حوت قاتل يسبب رعبًا لركاب يخت بعدما مزق دفته Icon الملياردير ساويرس يعلن إنشاء جونة جديدة بالسعودية Icon مطار الملك خالد للمسافرين: تأكدوا من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
غصّة لم يمحها الزمن ولا الثروة

مليونير صيني يخوض امتحانات الثانوية العامة بعمر 56 عامًا

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
مليونير صيني يخوض امتحانات الثانوية العامة بعمر 56 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم مليونير صيني يبلغ من العمر 56 عامًا لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.

غصة لم يمحها الزمن

ويبدو أنه في قلب الرجل الخمسيني غصّة لم يمحها الزمن ولا الثروة، تتمثل في إخفاقه في نيل علامة كافية في امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـغاوكاو ليتمكن من الالتحاق بالجامعة المرموقة لمقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين، حيث يعيش.

قد يهمّك أيضاً
السديس: نسعى إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال

السديس: نسعى إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال

5 مراكز لتقديم الخدمات الطبية للحجاج في الشرقية

5 مراكز لتقديم الخدمات الطبية للحجاج في الشرقية

وتعد المنافسة القوية في مجال التعليم في الصين، في ظل محدودية المقاعد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الضغوط القوية من العائلات على أبنائها لمتابعة تحصيلهم، تجعل قبول الطلاب في أفضل الجامعات أمرًا شديد الصعوبة، لا يتاح إلا لمن يحصلون على درجات عالية جدًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة