معرض رحلة الكتابة والخط دروب الروح بمستشفى عرقة الأهلي المصري بطلًا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه مليونير صيني يخوض امتحانات الثانوية العامة بعمر 56 عامًا سر بقاء أطفال الغابة أحياء لمدة 40 يومًا جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج حارس مانشستر سيتي يحلق شارب مذيع برازيلي ! إصابة 13 أمريكيًّا بأعمال عنف في سيراكيوز الأمريكية حوت قاتل يسبب رعبًا لركاب يخت بعدما مزق دفته الملياردير ساويرس يعلن إنشاء جونة جديدة بالسعودية مطار الملك خالد للمسافرين: تأكدوا من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار
تقدم مليونير صيني يبلغ من العمر 56 عامًا لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة السابعة والعشرين.
ويبدو أنه في قلب الرجل الخمسيني غصّة لم يمحها الزمن ولا الثروة، تتمثل في إخفاقه في نيل علامة كافية في امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـغاوكاو ليتمكن من الالتحاق بالجامعة المرموقة لمقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين، حيث يعيش.
وتعد المنافسة القوية في مجال التعليم في الصين، في ظل محدودية المقاعد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الضغوط القوية من العائلات على أبنائها لمتابعة تحصيلهم، تجعل قبول الطلاب في أفضل الجامعات أمرًا شديد الصعوبة، لا يتاح إلا لمن يحصلون على درجات عالية جدًّا.