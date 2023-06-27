مليونير صيني يرسب 27 مرة في امتحان الدخول للجامعة

قال مليونير صيني: إنه رسب في الامتحانات الصعبة للالتحاق بإحدى الجامعات للمرة السابعة والعشرين، وتساءل عما إذا كان سيأتي الوقت الذي يحقق فيه حلمه.

واكتشف ليانغ شي، البالغ من العمر 56 عامًا، أنه سجل 424 نقطة فقط من أصل 750 نقطة، وهذا أقل بـ 34 نقطة من المستوى الأساسي للتقدم لأي جامعة في الصين .

وتقدم ما يقرب من 13 مليون طالب للامتحانات هذا العام. واجتذب ليانغ تغطية إعلامية محلية من قبل لمحاولاته المتكرّرة استكمال التعليم العالي.

وبعد أن حضر الامتحانات عشرات المرات منذ عام 1983، قال ليانغ لوسائل الإعلام المحلية: إنه أصيب بخيبة أمل من نتيجته هذا العام.

وقال الرجل المقيم في سيشوان لوسيلة الإعلام الصينية تيانمو نيوز: “كنت أقول: أنا لا أستطيع التصديق أنني لن أنجح، لكنني الآن محطم”.

ويختبر Gaokao، وهو امتحان معروف بصعوبته، خريجو المدارس الثانوية في اللغة الصينية والرياضيات واللغة الإنجليزية وموضوع آخر في العلوم أو العلوم الإنسانية من اختيارهم.

شروط دخول الجامعات الصينية