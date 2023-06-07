مليون زائر لـ فيا الرياض في أقل من شهر

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، وصول عدد الزائرين في منطقة فيا الرياض الترفيهية إلى مليون زائر، والتي تعد من أرقى وأفخم الوجهات الترفيهية بالسعودية، وذلك في أقل من شهر منذ افتتاحها.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “وصلنا لمليون زائر خلال أقل من شهر من افتتاح فيا رياض واحدة من أرقى وأفخم الوجهات الترفيهية بالمملكة”.

تجربة متكاملة

وتشكل منطقة فيا الرياض الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض.

وتضم المنطقة الترفيهية مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم سانت ريجيس الرياض، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.